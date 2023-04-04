Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:05, 4 апреля 2023Мир

В Еврокомиссии понадеялись на Китай в решении украинского кризиса

Глава ЕК фон дер Ляйен понадеялась, что Китай повлияет на решение украинского кризиса

Фото: Imago / Globallookpress.com

Китай должен сыграть свою роль в решении конфликта на Украине. На вклад Пекина понадеялась глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Китай в состоянии конструктивно повлиять [на ситуацию], поэтому на них лежит ответственность», — высказалась фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что страны Европейского союза (ЕС) обеспокоены укреплением дружбы китайской стороны с Россией.

Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин рассказал, что фон дер Ляйен посетит Китай с официальным визитом. Согласно плану, поездка состоится 5-7 апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа
Россиянин предстанет перед судом за двух убитых и закопанных в саду односельчан
Украинская теннисистка отказалась пожимать руку россиянке после турнира в США
В Черногории оценили возможность передачи Украине активов России
Анонсирована вторая за полгода поездка Путина в российский регион
Россиянин избил двухлетнюю дочь и попал под следствие
Одно из предприятий в Одессе получило повреждения после обстрела
Россияне назвали стоимость идеальной дачи
Известная сотрудница полиции попала под суд за контрабанду наркотиков
В Еврокомиссии понадеялись на Китай в решении украинского кризиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.