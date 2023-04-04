В Еврокомиссии понадеялись на Китай в решении украинского кризиса

Глава ЕК фон дер Ляйен понадеялась, что Китай повлияет на решение украинского кризиса

Китай должен сыграть свою роль в решении конфликта на Украине. На вклад Пекина понадеялась глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Китай в состоянии конструктивно повлиять [на ситуацию], поэтому на них лежит ответственность», — высказалась фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что страны Европейского союза (ЕС) обеспокоены укреплением дружбы китайской стороны с Россией.

Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин рассказал, что фон дер Ляйен посетит Китай с официальным визитом. Согласно плану, поездка состоится 5-7 апреля.