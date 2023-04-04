Одну из крупнейших автотранспортных компаний России выставили на продажу

Акционер Globaltrans Елисеев выставил на продажу автотранспортную компанию Globaltruck

Российский бизнесмен Александр Елисеев, сооснователь и совладелец железнодорожного оператора Globaltrans, ведет переговоры о продаже автомобильного грузоперевозчика Globaltruck, одного из крупнейших на рынке. Об этом со ссылкой на два источника, близких к одной из сторон сделки и ее инвестиционному консультанту, и двух топ-менеджеров конкурентов компании сообщает РБК.

По данным издания, владельцы Globaltruck хотели выставить компанию на продажу с середины прошлого года. На начало апреля подписание обязывающих документов планируется в течение нескольких недель.

В материале указано, что покупателем выступит группа «Монополия». В компании отказались комментировать переговоры, указав, что деталей для публичного обсуждения пока нет.

Стоимость контрольного пакета Елисеева в соответствии с курсом акций на Мосбирже (73,5 рублей по состоянию на 4 апреля) составляет более 2,6 миллиарда рублей. Однако источник, близкий к одной из сторон сделки, указывает, что та пройдет по более высокой цене.

Как говорится в отчетности автотранспортной компании, текущие условия, которые характеризуются санкциями и волатительностью на финансовых и товарных рынках, создают неопределенность. Речь идет о спросе на услуги, возможности обновления парка и приобретения запасных частей.

Участники рынка также указывают, что на желание Елисеева продать Globaltruck мог поспособствовать характер парка, который большей частью состоит из западных автомобилей. При этом «Монополии» интересен Globaltruck именно своим парком, потому что на рынке складывается дефицит техники, и ситуация только усугубляется.