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11:45, 4 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на шесть с половиной лет за попытку уехать воевать за ВСУ

В Ростове собиравшемуся воевать за ВСУ россиянину дали 6,5 года за покушение на госизмену

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ростовский суд приговорил к шести с половиной годам колонии россиянина Евгения Никифорова за покушение на госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, мужчина собирался покинуть Россию и воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его задержали при попытке перейти границу.

Ранее сообщалось, что военнослужащего из Ростовской области обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне.

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Елизавета Новикова
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