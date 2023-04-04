Россиянина осудили на шесть с половиной лет за попытку уехать воевать за ВСУ

В Ростове собиравшемуся воевать за ВСУ россиянину дали 6,5 года за покушение на госизмену

Ростовский суд приговорил к шести с половиной годам колонии россиянина Евгения Никифорова за покушение на госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, мужчина собирался покинуть Россию и воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его задержали при попытке перейти границу.

Ранее сообщалось, что военнослужащего из Ростовской области обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне.