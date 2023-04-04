Бесконтрольный выгул собак закончился для владельца судом из-за смерти россиянки

В Забайкальском крае россиянин пойдет под суд из-за загрызших женщину собак

В Забайкальском крае 41-летний житель села Хадакт предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

По данным следствия, у обвиняемого жили две беспородные собаки, выгул которых он не контролировал и не имел надлежащей ограды участка. В ночь на 15 декабря 2022 года собаки напали на 68-летнюю женщину и до смерти загрызли ее. Это закончилось для владельца судом.

Мужчину задержали. Животные были умерщвлены, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

18 мая 2022 года сообщалось, что в Красноярском крае домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего ребенка.