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16:31, 4 апреля 2023Силовые структуры

Сотрудники СКР и МВД нашли останки убитых кувалдой в 2000 году девушек

В Красноярском крае нашли останки двух девушек, убитых кувалдой в гараже летом 2000 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Красноярском крае криминалисты Следственного комитета России (СКР) и оперативные сотрудники МВД нашли в яме на территории гаражного массива в городе Кодинске костные останки 16-летней и 17-летней девушек, убитых более 22 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным следствия, 26 июня 2000 года девушки-подростки пришли в гараж к знакомому мужчине и попросили, чтобы он вернул им долг. Так как денег у россиянина не было, он взял кувалду и нанес ей несколько ударов по голове и телу жертв. От полученных травм девушки скончались. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый сбросил их тела в глубокую яму рядом с гаражом и скрылся. В этот же день в полицию обратилась мать одной из потерпевших. Она написала заявление о пропаже дочери и ее подруги, однако найти преступника тогда не удалось.

В течение более 20 лет преступление оставалось нераскрытым. Благодаря совместным усилиям полицейских и следователей при повторном изучении материалов дела выяснилось, что к гибели и исчезновению девушек причастен 41-летний житель Красноярска, ранее проживавший в Кодинске.

24 марта этого года он был задержан. Во время допроса фигурант признался в содеянном. После этого сотрудники СКР и МВД в течение девяти дней вели поиски жертв с применением спецтехники. Они обследовали участок площадью более 900 квадратных метров. В итоге в яме на глубине пяти с половиной метров были найдены не только останки девушек, но и их личные вещи — часы, два комплекта обуви и предметы одежды.

Россиянина поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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