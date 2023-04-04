На Украине памятник Ленину продали на аукционе

На Украине пятиметровый памятник Ленину продали на аукционе за 18,5 тысячи долларов

На Украине пятиметровый памятник Владимиру Ленину весом в три тонны, который ранее стоял в поселке Маньковка Черкасской области, продали на аукционе за 18,5 тысячи долларов, пишет ТАСС.

За монумент Ленину боролось четыре участника, стартовая цена составляла 14,42 тысячи долларов. Победителем стала компания «Сяйвомет» из Борисполя, которая предложила 18,52 тысячи долларов. Проданный памятник намереваются отправить на переплавку.

Накануне в латвийском городе Бауска вернули на место памятник латышским легионерам ваффен СС, который ранее был повален на землю неизвестными.