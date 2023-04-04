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13:37, 4 апреля 2023Бывший СССР

На Украине памятник Ленину продали на аукционе

На Украине пятиметровый памятник Ленину продали на аукционе за 18,5 тысячи долларов

Фото: Andrey Nekrasov / Globallookpress.com

На Украине пятиметровый памятник Владимиру Ленину весом в три тонны, который ранее стоял в поселке Маньковка Черкасской области, продали на аукционе за 18,5 тысячи долларов, пишет ТАСС.

За монумент Ленину боролось четыре участника, стартовая цена составляла 14,42 тысячи долларов. Победителем стала компания «Сяйвомет» из Борисполя, которая предложила 18,52 тысячи долларов. Проданный памятник намереваются отправить на переплавку.

Накануне в латвийском городе Бауска вернули на место памятник латышским легионерам ваффен СС, который ранее был повален на землю неизвестными.

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Алевтина Запольская
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