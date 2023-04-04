Литва запретила россиянам покупать в стране недвижимость

Сейм Литвы принял законопроект, запрещающий россиянам приобретать недвижимость в стране

Сейм Литвы на заседании проголосовал за запрет россиянам покупать недвижимость в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Запрет касается не только граждан России, но и компаний, созданных или управляемых ими. В то же время он не коснется тех, кто имеет временный или постоянный вид на жительство в республике, а также тех, кто унаследовал имущество.

За решение проголосовали 76 депутатов парламента, 13 депутатов высказалось против, еще 34 воздержались от голосования.

Ранее сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект о запрете получения гражданства россиянами и белорусами. Автор поправок объяснил, что речь идет не об упразднении возможности получения гражданства республики, а о «приостановлении приема заявлений и принятия решений о приеме в гражданство».