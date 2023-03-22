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04:08, 22 марта 2023Мир

Литва одобрила законопроект о запрете подачи заявлений на гражданство от россиян

Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект о запрете получения гражданства россиянами

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект, который запрещает россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость. Законопроект поддержали 113 депутатов, девять воздержались, никто не проголосовал против. Текст документа опубликован на сайте сейма.

Автор поправок объясняет, что данная мера о запрете «не предлагает упразднить возможность получения гражданства Литовской Республики, а лишь приостановить прием заявлений и принятие решений о приеме в гражданство».

В случае принятия законопроекта в визовых центрах государства за рубежом перестанут принимать заявления от россиян и белорусов. Исключением станут случаи, когда посредником выступает МИД Литвы. Гражданам двух стран также откажут в подаче документов на ВНЖ в Литве и ее представительствах.

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Помимо этого, поправки запрещают физлицам из России и созданным или контролируемым ими юрлицам приобретать недвижимость в Литве. Это не касается обладателей ВНЖ, которым на родине грозит преследование.

Также, согласно поправкам, сведения о связанных с литовскими политиками компаниях, которые поддерживают экономические связи с Россией и Белоруссией, будут публичными.

6 марта стало известно, что в сейме Литвы подготовили законопроект о строительстве фортификационных укреплений военного назначения на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского парламента Лауринас Касчюнас. Он добавил, что ожидает от Министерства обороны республики рекомендаций по реализации разработанного законопроекта, после чего планирует зарегистрировать его для обсуждения в сейме.

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Марина Совина
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