Раскрыты возможности нейросетей в медучреждениях Москвы

Вице-мэр Ракова: ИИ помог врачам Москвы поставить 10 миллионов предварительных диагнозов

Умный помощник врача «ТОП-3» системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), работающий в медицинских учреждениях Москвы, помог врачам поставить 10 миллионов предварительных диагнозов, более миллиона из которых — с начала 2023 года. Возможности сервиса на основе искусственного интеллекта (ИИ) раскрыла вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис на основе нейросети был создан правительством Москвы совместно с Лабораторией искусственного интеллекта Сбера и компанией СберМедИИ, входящей в индустрию здоровья Сбера.

Мы активно развиваем искусственный интеллект в столичной медицине. В октябре 2020 года мы внедрили в работу всех взрослых городских поликлиник систему поддержки принятия врачебных решений. С помощью умного помощника терапевты и врачи общей практики уже поставили более 10 миллионов предварительных диагнозов, из них с начала этого года — более миллиона. А благодаря пакетным назначениям, которые разработаны московскими медиками и внедрены в ЕМИАС в дополнение к модулю постановки предварительного диагноза, врачи тратят в 10 раз меньше времени на назначение диагностики для подтверждения предварительного диагноза Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Ракова отметила, что финальное решение всегда остается за врачом, но с помощью СППВР прием пациентов становится более быстрым и эффективным, врачи оценивают сервис положительно.

Цифровой сервис интегрирован в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) Москвы. Во время приема врач вносит в протокол осмотра жалобы пациента. Искусственный интеллект анализирует их и предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Специалист может выбрать один из предложенных диагнозов или поставить собственный.

В соцкомплексе правительства Москвы отметили, что для получения одобрения на программное обеспечение с применением ИИ-технологии сервис должен был пройти серьезные технические и клинические испытания. В мае 2022 года умный помощник врача «ТОП-3» был зарегистрирован в Росздравнадзоре по третьему классу потенциального риска — самому высокому. Сегодня умный помощник врача доказал свою эффективность и безопасность для пациентов в ходе масштабного эксперимента по использованию инновационных технологий в системе здравоохранения Москвы, отметили в соцкомплексе.

Изначально система обучалась на обезличенных данных, полученных из четырех миллионов приемов. Был определен перечень наиболее вероятных заболеваний в виде кодов по международной классификации болезней (МКБ-10), которые могут быть выставлены при первом обращении к врачу. Получившийся список из 265 кодов покрывает порядка 95 процентов от наиболее часто ставящихся предварительных диагнозов. Система поддержки принятия врачебных решений создавалась в соответствии с официальными клиническими протоколами. Их разработкой занимались ведущие специалисты Департамента здравоохранения Москвы совместно с федеральными экспертами.

Умный помощник врача «ТОП-3» делает процесс постановки диагноза более эффективным, уменьшает время на обработку результатов обследований, а также повышает точность диагностики. В процессе работы сервис дообучился еще на 12 миллионах обезличенных данных. «ТОП-3» показал свою эффективность в московских поликлиниках и сегодня проект может быть масштабирован на регионы. Мы уверены, что с помощью методов искусственного интеллекта удастся повысить качество оказания медицинской помощи по всей стране Владимир Кох генеральный директор СберМедИИ

Компания СберМедИИ — разработчик медицинских решений с использованием технологии искусственного интеллекта. Входит в индустрию здоровья Сбера. Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) объединяет на одной платформе разработки и решения, в числе которых система поддержки принятия врачебных решений — умный помощник врача «ТОП-3», а также сервисы визуальной диагностики «КТ Инсульт», «КТ Легких», «Маммография» и другие. MDDC предназначен для лечебно-профилактических учреждений России и встраивается в медицинские информационные системы и рабочие станции врачей.