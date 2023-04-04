Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:04, 4 апреля 2023Мир

В результате схода поезда в Нидерландах пострадали несколько десятков человек

Reuters: поезд с 50 пассажирами сошел с рельсов в Нидерландах, пострадали десятки человек

Фото: Markus van Offern / Globallookpress.com

Несколько десятков человек получили травмы в результате схода поезда с рельсов в Нидерландах, пишет Reuters со ссылкой на экстренные службы.

Как уточнили в ведомствах, пассажирский поезд, перевозивший по меньшей мере 50 человек, сошел с рельсов. Инцидент произошел после столкновения со строительным оборудованием на пути. «Несколько десятков человек пострадали, многие серьезно», — уточнили в службах. Врачи госпитализировали некоторых из пострадавших.

В марте грузовой состав с мусором сошел с рельсов в штате Массачусетс, США. С рельсов сошли пять вагонов, еще два накренились. В момент схода состав был припаркован и не двигался. Помощник городского управляющего Карли Антонеллис заявила, что в результате инцидента никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России получил обращение Москальковой о выдаче паспортов за границей
Испания закончила военную подготовку 200 граждан Украины
Жена Бибера снялась в бюстгальтере из бриллиантов почти за миллион рублей
Прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа
Минобороны показало кадры уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28
В результате схода поезда в Нидерландах пострадали несколько десятков человек
Курс евро превысил 86 рублей
Российская блогерша раскрыла способ прожить на 40 тысяч рублей на двоих на Бали
Экономист высказался о будущем курса доллара
В наращивании мощи юаня увидели вызов доминированию доллара
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.