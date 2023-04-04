В результате схода поезда в Нидерландах пострадали несколько десятков человек

Reuters: поезд с 50 пассажирами сошел с рельсов в Нидерландах, пострадали десятки человек

Несколько десятков человек получили травмы в результате схода поезда с рельсов в Нидерландах, пишет Reuters со ссылкой на экстренные службы.

Как уточнили в ведомствах, пассажирский поезд, перевозивший по меньшей мере 50 человек, сошел с рельсов. Инцидент произошел после столкновения со строительным оборудованием на пути. «Несколько десятков человек пострадали, многие серьезно», — уточнили в службах. Врачи госпитализировали некоторых из пострадавших.

В марте грузовой состав с мусором сошел с рельсов в штате Массачусетс, США. С рельсов сошли пять вагонов, еще два накренились. В момент схода состав был припаркован и не двигался. Помощник городского управляющего Карли Антонеллис заявила, что в результате инцидента никто не пострадал.