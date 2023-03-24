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00:31, 24 марта 2023Мир

В США сошел с рельсов грузовой поезд с мусором

NBC10Boston: еще один грузовой состав компании Norfolk Southern сошел с рельсов в США
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Globallookpress.com

Грузовой состав с мусором сошел с рельсов в штате Массачусетс, США. Местное население просят не приближаться к месту аварии, сообщает телеканал NBC10Boston.

Как отмечает пожарный департамент города Эр, в районе которого произошел инцидент, в сошедших с рельсов вагонах нет опасных грузов. Тем не менее пожарные просят жителей окрестностей избегать посещение места аварии. Город Эр расположен на расстоянии около 48 километров к северо-западу от Бостона.

По данным департамента, с рельсов сошли пять вагонов, еще два накренились. В момент схода состав был припаркован и не двигался. Помощник городского управляющего Карли Антонеллис заявила, что в результате инцидента никто не пострадал.

Поезд принадлежит компании Norfolk Southern, еще один товарный состав которой в начале февраля стал причиной экологической катастрофы в штате Огайо. Тогда 50 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, в 20 из них перевозились опасные вещества. Начался пожар. В 14 из загоревшихся вагонов перевозился винилхлорид, который используется в различных пластиковых изделиях.

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Екатерина Подвигина
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