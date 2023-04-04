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02:17, 4 апреля 2023Мир

В Польше раскрыли последствия помощи Украине

Экс-министр обороны Польши Земке: Варшава получает не самую новую технику за поставки ВСУ

Фото: Unsplash

Бывший министр обороны Польши Януш Земке рассказал, с какими последствиями столкнулась страна в результате поставок оружия Украине. Об этом он сообщил в беседе с RMF24.

Земке отметил, что Варшава передала Киеву «примерно 25 процентов своей тяжелой техники». При этом он раскрыл последствия помощи Украине и подчеркнул, что Польша получает не самую новую технику за поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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«Мы восполняем это западной техникой, в основном американской и корейской… не самой новой, о которой мы мечтаем. Ее придется подождать около трех-четырех лет», — подчеркнул экс-министр обороны Польши.

Земке также призвал власти Польши восполнить недофинансирование военно-морского флота страны. Он призвал приобрести минимум три корабля и вкладывать инвестиции, связанные с подводными лодками.

«В этом плане царит поражающая тишина... Мы морское государство, у нас есть интересы в Балтийском море, и не только в нем. Нам необходимо инвестировать в военно-морской флот», — заключил он.

Утром 3 апреля Польша передала Украине несколько истребителей. Об этом сообщил Марчин Пшидач, представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику.

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Марина Совина
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