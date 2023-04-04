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21:36, 4 апреля 2023Забота о себе

Сексолог перечислила признаки зависимости от порно

Сексолог Максимова: просмотр порно дольше 20 минут в день указывает на зависимость от него

Фото: TheVisualsYouNeed / Shutterstock / Fotodom

Ежедневный длительный просмотр фильмов для взрослых указывает на зависимость от них, считает сексолог Алина Максимова. Некоторые другие признаки этого психического расстройства она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Максимовой, зависимость от порно относится к компульсивным расстройствам сексуального поведения (КРСП), характеризующимися необходимостью совершать постоянные действия, которые в определенный момент становятся жизненной необходимостью. В частности, свидетельством его развития может быть непреодолимое желание смотреть фильмы для взрослых каждый день дольше 15-20 минут, предупредила сексолог.

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Также Максимова рекомендовала насторожиться, если при выборе между партнерским сексом и контентом для взрослых человек выбирает последнее. В качестве других тревожных признаков формирующейся зависимости она назвала чувство вины при просмотре порно, проблемы с оргазмом и эрекцией.

Если просмотр порнографии становится центром внимания индивида, предпочтение отдается клиповому просмотру (переключение разных сюжетов), а не выбору одного фильма и его просмотру, то мы можем говорить о КРСП

Алина Максимовасексолог

Ранее сексолог Трэйси Кокс назвала способы быстро доставить удовольствие партнеру. Среди прочего ускорить достижение оргазма помогут совместный просмотр порно и непристойные беседы, уверена она.

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Наталья Обрядина
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