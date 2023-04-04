Назван британский город с обожающими стринги женщинами

Бренд нижнего белья Lounge назвал город Плимут столицей стрингов в Великобритании

Производитель нижнего белья и одежды для дома Lounge назвал британский город, жительницы которого чаще других покупают стринги. Исследование под названием «Столица стрингов в Великобритании» опубликовано на сайте бренда.

Сообщается, что в ходе эксперимента эксперты проанализировал данные о покупках в онлайн-магазине Lounge, его пользователях и поисковых запросах в Google за последний год. В результате выяснилось, что стринги — самая популярная модель трусов у женщин по всей стране, а чаще всего их приобретают в городе Плимут.

Следующими в списке обожающих стринги оказались жительницы Вулверхэмптона, Ньюкасла, Лондона и Лидса. Также отмечается, что вне зависимости от модели наибольшее число покупок нижнего белья зафиксировано в Ньюкасле.

В августе 2022 года аналитическая служба ретейлера Wildberries раскрыла предпочтения россиян при покупке нижнего белья. Стало известно, что наибольшей популярностью пользуются трусы из хлопка черного, серого или голубого цветов. При этом больше всего денег на белье за один раз тратят клиенты, проживающие на Чукотке, а также в Магаданской области и в Москве.