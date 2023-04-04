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15:07, 4 апреля 2023Силовые структуры

Следствие потребовало арестовать Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

СКР потребовал арестовать Трепову по делу о теракте, в котором погиб военкор Татарский

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Следствие потребовало арестовать россиянку Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Также ей предъявили обвинение в незаконном ношении взрывчатых устройств.

По данным следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания кураторов с Украины, принесла в кафе в центре Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Татарскому. В результате он погиб, более 30 участников творческой встречи были ранены.

Ранее появились подробности допроса Дарьи. В частности, девушка сообщила, что познакомилась в сети с неким активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором, но для этого необходимо было пройти стажировку, выполнив ряд заданий. Передача бюста со взрывчаткой как раз была одним из них. При этом Трепова утверждает, что не знала, что именно находится в статуэтке.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

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Елизавета Новикова
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