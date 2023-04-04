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19:30, 4 апреля 2023Бывший СССР

Появились кадры удара украинского УР-77 в Артемовске

«РВ» ВСУ применяли машину для разминирования «Змей Горыныч» во время боев за Артемовск

Видео работы украинской реактивной установки разминирования УР-77, прозванной в войсках «Змей Горыныч», в ходе боев в Артемовске (украинское название — Бахмут) опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах, снятых на камеру ночного видения беспилотника, видно, как установка производит пуск, заряд следует по баллистической траектории, затем происходит взрыв.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) подтвердили продвижение российских военных в центральной части Артемовска. В отчете ISW отмечается, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центре города и взяли под контроль администрацию города.

Алевтина Запольская
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