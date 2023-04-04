Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:47, 4 апреля 2023Мир

Лавров рассказал о попытках США сорвать саммит в Петербурге

Глава МИД России Лавров заявил, что США пытаются сорвать саммит Россия — Африка
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Mission of Russia EU / Globallookpress.com

США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка, который должен состояться в июле в Петербурге, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, Соединенные Штаты и их союзники делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции. «В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия — Африка, отговорить от участия в нем наших африканских друзей», — рассказал он.

По мнению главы МИД, страны Африки не хотят жертвовать коренными интересами ради Вашингтона. По мнению Лаврова, Белый дом и дальше будет пытаться помешать сотрудничеству Москвы с различными государствами, но «успех далеко не гарантирован».

Ранее Лавров заявил, что политика США в отношении стран Азии, Латинской Америки и Африки — это шантаж «ниже пояса».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров обвинил Запад в круглосуточном поиске способов сдерживания России
Суд снял арест с части активов Volkswagen в России
Тучная рэперша Lizzo снялась в откровенном купальнике на яхте
В США раскрыли причину упадка американской армии
Пригожин посмертно зачислил военкора Татарского в ряды ЧВК «Вагнер»
Синоптик предупредил о высокой пожарной опасности в пяти российских регионах
В России оценили вероятность снижения ядерных рисков
В России заявили о неприемлемости идей ущемления права вето в Совбезе ООН
Лавров рассказал о попытках США сорвать саммит в Петербурге
Лавров высказался о будущем диалога с Евросоюзом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.