Лавров рассказал о попытках США сорвать саммит в Петербурге

Глава МИД России Лавров заявил, что США пытаются сорвать саммит Россия — Африка

США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка, который должен состояться в июле в Петербурге, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, Соединенные Штаты и их союзники делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции. «В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия — Африка, отговорить от участия в нем наших африканских друзей», — рассказал он.

По мнению главы МИД, страны Африки не хотят жертвовать коренными интересами ради Вашингтона. По мнению Лаврова, Белый дом и дальше будет пытаться помешать сотрудничеству Москвы с различными государствами, но «успех далеко не гарантирован».

Ранее Лавров заявил, что политика США в отношении стран Азии, Латинской Америки и Африки — это шантаж «ниже пояса».