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09:55, 4 апреля 2023Россия

Кадыров обратился к противникам строительства мечети в Москве

Глава Чечни Кадыров посоветовал идти в окопы противникам строительства мечети в Москве

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к противникам строительства мечети в Москве с советом отправиться защищать русскую землю из окопа с автоматом. С таким обращением он выступил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, защитникам русской земли стоит проявлять свой патриотизм в других сферах например на специальной военной операции.

Слухи о строительстве в районе Косино-Ухтомский мечети на 60 тысяч человек начали распространяться в сети в феврале. При этом местные власти строительство этого объекта не подтвердили и сообщили, что стройка в районе относится к возведению транспортно-пересадочного узла. Мусульманская община Москвы также не в курсе строительства огромной мечети. При этом православные активисты устраивают в Косино-Ухтомском протестные молебны и собирают подписи против возведения объекта.

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Марк Леонов
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