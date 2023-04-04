Глава Чечни Кадыров посоветовал идти в окопы противникам строительства мечети в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к противникам строительства мечети в Москве с советом отправиться защищать русскую землю из окопа с автоматом. С таким обращением он выступил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, защитникам русской земли стоит проявлять свой патриотизм в других сферах например на специальной военной операции.

Слухи о строительстве в районе Косино-Ухтомский мечети на 60 тысяч человек начали распространяться в сети в феврале. При этом местные власти строительство этого объекта не подтвердили и сообщили, что стройка в районе относится к возведению транспортно-пересадочного узла. Мусульманская община Москвы также не в курсе строительства огромной мечети. При этом православные активисты устраивают в Косино-Ухтомском протестные молебны и собирают подписи против возведения объекта.

