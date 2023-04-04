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15:42, 4 апреля 2023Из жизни

В Нью-Йорке зацвел самый вонючий цветок в мире

New York Post: испускающий запах гниющей плоти цветок зацвел в США

Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters

В США зацвел суматранский цветок аморфофаллус титанический (Amorphophallus titanum), который также называют трупным или самым вонючим цветком в мире. Об этом сообщает New York Post.

Растение, которое известно тем, что во время цветения испускает запах гниющей плоти, начало распускаться в Нью-Йоркском ботаническом саду в районе Бронкс (NYBG). Аморфофаллус титанический расцветает раз в несколько лет, а активный период его цветения продолжается от 24 до 36 часов.

Цветок испускает гнилостный запах чтобы привлечь опылителей, которыми в его случае являются насекомые, питающиеся падалью. «Нет ничего лучше весны в саду, и мы отмечаем начало сезона важным объявлениям — в NYBG расцветает трупный цветок!» — написала администрация ботанического сада на странице заведения в социальных сетях.

В Нью-Йорке Amorphophallus titanum цвел в 2016, 2018 и 2019 годах. Администрация сада организовала круглосуточную онлайн-трансляцию, чтобы любители ботаники по всему миру могли наблюдать за редким явлением.

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Amorphophallus titanum вырастает до 3,6 метра в высоту, при этом его подземная часть представляет собой огромный клубень, вес которого может достигать 50 килограммов. Изначально он рос только на острове Суматра, однако там был почти полностью истреблен человеком. Сейчас это растение чаще всего разводят в тепличных условиях. При этом в некоторых странах Юго-Восточной Азии его разводят в качестве культурного растения, и употребляют в пищу клубни.

Ранее сообщалось, британский специалист по комнатным растениям Ричард Чешир назвал необычный способ победить бессонницу. Эксперт утверждает, что сон может улучшиться, если в спальне растет валериана лекарственная — многолетнее травянистое растение, из высушенного корневища которого делают успокоительные средства.

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Никита Савин
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