Названо помогающее победить бессонницу комнатное растение

Специалист по растениям Ричард Чешир утверждает, что валериана в спальне улучшает сон

Британский специалист по комнатным растениям Ричард Чешир назвал необычный способ победить бессонницу. Об этом сообщает издание The Sun.

Эксперт утверждает, что сон может улучшиться, если в спальне растет валериана лекарственная — многолетнее травянистое растение, из высушенного корневища которого делают успокоительные средства. По его словам, оно способно украсить комнату, а его сладкий аромат будет способствовать засыпанию.

«Благодаря своим маленьким розовым и белым цветкам валериана будет красиво смотреться в вашей спальне, — говорит Чешир. — Ее столетиями использовали при проблемах со сном, в том числе при бессоннице. Известно, что вдыхание запаха корня валерианы помогает уснуть и улучшает качество сна».

Ранее сообщалось, что гонконгский диетолог Салли Ши-По Поон рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания. Она советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.