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17:23, 5 апреля 2023Мир

Британский авианосец направят в Средиземное море для сдерживания России

Times: британский авианосец направят в Средиземное море для «сдерживания агрессии России»

Фото: Cpl Beth Roberts / Pool / Reuters

Авианосец военно-морских сил (ВМС) Великобритании HMS Queen Elizabeth направят в акваторию Средиземного моря в этом году для демонстрации возможностей сдерживания России. Об этом сообщает Times.

«В этом году HMS Queen Elizabeth отправится в Средиземное море для демонстрации военно-морской мощи, призванной сдержать российскую агрессию», — отмечает газета. Судно возглавит ударную группу в средиземноморских водах в четвертый раз за четыре года.

Times пишет, что с авианосца могут взлететь истребители F-35 Lightning и совершить полет над Черным морем. Отмечается, что планировалось также направить в Средиземное море авианосец HMS Prince of Wales, но он находится на ремонте.

Ранее Times сообщало, что стоимость ремонта крупнейшего корабля Королевских ВМС Великобритании — авианосца Prince of Wales — выросла в семь раз, а ситуация вокруг корабля является «национальным позором». Цена за его ремонт достигает 20 миллионов фунтов стерлингов (более 24 миллионов долларов).

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Виктория Кондратьева
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