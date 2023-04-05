В Китае прокомментировали присоединение Финляндии к НАТО

Global Times: присоединение Финляндии к НАТО повысит риски для безопасности Европы

Присоединение Финляндии к НАТО повысит риски для безопасности Европы. Так официальное членство республики в НАТО прокомментировал помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, передает Global Times.

«Для стран, оказавшихся между крупными державами, не принимать чью-либо сторону на самом деле является очень рациональным выбором», — заявил аналитик, отметив, что, вступив в альянс, Финляндия полностью отказалась от своего нейтралитета и выдвинула себя на передний план противостояния НАТО.

Цуй призвал Россию отреагировать на новые вызовы безопасности. «С одной стороны, Россия может активизировать свое наступление на поле боя российско-украинского конфликта, а с другой стороны, может продолжить наращивать развертывание своего ядерного оружия», — сказал он.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в церемонии официального вступления Хельсинки в блок, приняв ратифицированные другими членами альянса протоколы о вступлении.

В России вступление Финляндии в НАТО расценили как угрозу своей безопасности и нарушение договоренностей со стороны альянса. Страна вынуждена будет укрепить свои границы, понимая, что теперь со стороны Финляндии может быть нанесен удар.

Финляндия подала заявку на вступление в альянс в мае 2022 года совместно со Швецией. Стокгольм пока не смог стать членом альянса из-за противоречий с Турцией после акций сожжения Корана.