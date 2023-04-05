В Польше оценили вступление Финляндии в НАТО

Премьер Польши Моравецкий заявил, что членство Финляндии в НАТО укрепит безопасность мира

Варшава считает вступление Финляндии в НАТО фактором, который укрепит безопасность. Об этом в своем Twitter заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Финляндия уже в НАТО. Поздравляем», — написал он. Политик указал, что с этого момента в альянс входит 31 страна. «Сильные партнеры — это гарантия безопасности для Польши, для региона и для всего мира», — добавил Моравецкий.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года совместно со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии. Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, которая состоялась в Стокгольме.

В России вступление Финляндии в НАТО расценили как угрозу своей безопасности и нарушение договоренностей со стороны альянса. Страна вынуждена будет укрепить свои границы, понимая, что теперь со стороны Финляндии может быть нанесен удар.

Позднее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия уже приступила к выработке мер в ответ на вступление Финляндии в блок НАТО.