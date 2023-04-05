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20:33, 5 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин из ревности забил до смерти сожительницу и закопал тело во дворе дома

В Удмуртии осудят мужчину, избившего до смерти сожительницу из ревности и закопавшего тело

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Удмуртии суд рассмотрит дело 40-летнего местного жителя, убившего сожительницу. Об этом в среду, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 3 января пьяный фигурант из-за чувства ревности поссорился с подругой в селе Пугачево. Он стал избивать ее руками и ногами, а затем затащил в дом. Женщина скончалась. На следующий день обвиняемый решил закопать ее тело во дворе дома и сообщить в полицию об исчезновении потерпевшей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Астраханской области 50-летнего местного жителя задержали за покушение на убийство беременной супруги, решается вопрос об аресте.

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Екатерина Власова
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