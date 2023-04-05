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17:45, 5 апреля 2023Мир

Россия поднимет тему убийства Татарского в Совбезе ООН

Захарова заявила, что Россия поднимет тему убийства Татарского в Совбезе ООН

Фото: Сергей Булкин / News.ru / Globallookpress.com

Россия поднимет тему убийства военного корреспондента Владлена Татарского на обсуждении в Совбезе ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения Совета Безопасности ООН по целому ряду причин, о которых мы сегодня уже говорили», — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потенциал спецслужб западных стран задействован в подготовке Киевом терактов в России. «Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах», — уточнил он.

2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе на Университетской набережной. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали. По одной из версий, взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую за несколько минут до взрыва подарили корреспонденту.

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Варвара Кошечкина
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