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15:43, 6 апреля 2023Ценности

Блогерша показала внешность без наращенных ресниц и макияжа и восхитила зрителей

TikTok-блогерша Милли Хейзелгрейв показала внешность без наращенных ресниц и макияжа

Фото: Unsplash

Блогерша Милли Хейзелгрейв из Англии показала лицо без наращенных ресниц и косметики и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Известно, что инфлюэнсерша обрела особую популярность благодаря чрезмерно объемным и густым искусственным ресницам. Однако она решила продемонстрировать свою естественную внешность, смыв контрастный макияж и удалив материал с век.

Зрители оценили преображение девушки в комментариях. «Ты прекрасно выглядишь без них», «Боже мой! Пожалуйста, не делай наращивание — у тебя потрясающие глаза», «Я в шоке от того, какая ты красивая без ресниц», «Ты прекрасна. Они просто скрывают твои очаровательные глаза», — заявили юзеры.

В марте блогерша с никнеймом @saffron_rk из Голд-Коста, Австралия, показала омолодившееся лицо после отказа от макияжа. Вначале на размещенных кадрах девушка предстала с толстым слоем скульптора и бронзера, густо накрашенными бровями и наращенными ресницами. Затем инфлюэнсерша позировала перед камерой без косметики и ретуши.

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Алина Гостева
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