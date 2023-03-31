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15:46, 31 марта 2023Ценности

Блогерша показала омолодившееся лицо после отказа от макияжа

TikTok-блогерша @saffron_rk показала омолодившееся лицо после отказа от макияжа и фильтров

Фото: @saffron_rk / TikTok

Блогерша с никнеймом @saffron_rk из Голд-Коста, Австралия, показала омолодившееся лицо после отказа от макияжа. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка предстала с толстым слоем скульптора и бронзера, густо накрашенными бровями и наращенными ресницами. Кроме того, она скорректировала черты лица с помощью фильтра. Затем инфлюэнсерша позировала перед камерой без косметики и ретуши. «Взросление — это осознание, что естественность лучше всего», — заявила она.

Зрители сделали блогерше комплименты в комментариях, отметив ее натуральную красоту. «Ты убрала годы со своего лица», «Естественный внешний вид лучше», «Макияж — враг», «Выглядишь великолепно», — указали юзеры.

В феврале российский пластический хирург Мария Гамалея раскрыла действенный способ избавиться от первых признаков старения. По мнению врача, эффективным методом борьбы с мимическими морщинами и другими возрастными изменениями является блефаропластика.

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Алина Гостева
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