В России ввели уголовное наказание за сбор редких грибов

Госдума ввела уголовное наказание за уничтожение, сбор и оборот краснокнижных грибов

Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за уничтожение, незаконный сбор и оборот редких растений и грибов, которые занесены в Красную книгу России. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает ТАСС.

В связи с этим УК России дополняется статьей 260.1 («Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

Теперь в России за добычу, сбор и хранение краснокнижных растений и грибов предусмотрено уголовное наказание в виде тюремного заключения на срок до четырех лет, а также штраф до миллиона рублей. За те же деяния, но с использованием служебного положения или с демонстрацией в СМИ или интернете наказание составит до шести лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей.

За незаконное приобретение или продажу растений и грибов с использованием интернета или СМИ грозит срок до пяти лет лишения свободы и штраф до полутора миллионов рублей. В случае, если при этом было использовано служебное положение, то срок увеличится до семи лет, а штраф — до трех миллионов рублей.

Максимальное наказание предусмотрено за совершение указанного преступления группой лиц. В таком случае виновным будет грозить срок до девяти лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей.

Ранее председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что привлечение к уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов и растений будет возможно только в случае, если преступление будет совершено с прямым умыслом, а не по неосторожности.