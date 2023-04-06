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13:24, 6 апреля 2023Бывший СССР

Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин опроверг информацию об отступлении ВСУ из Артемовска

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название — Бахмут). Он заявил, что украинская армия организовала оборону в западной части города. Его слова приводит ТАСС.

«Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города», — заявил основатель ЧВК.

Он также выразил уверенность, что российская армия «выдворит всех [военнослужащих ВСУ] до последнего», но после этого они займут оборону в районе города Часов Яр и на подступах к Бахмуту.

Ранее российские корреспонденты сообщили, что ВСУ начали отступать и массово покидать Артемовск. Один из украинских военных признался, что Киев не контролирует достаточное количество территории, чтобы содержать в городе войска.

3 апреля Пригожин сообщил, что над администрацией Артемовска водрузили флаг Российской Федерации. По его словам, «юридически» это означает взятие города, несмотря на нахождение в нем противника.

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Ткачев Егор
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