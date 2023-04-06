Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин опроверг информацию об отступлении ВСУ из Артемовска

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название — Бахмут). Он заявил, что украинская армия организовала оборону в западной части города. Его слова приводит ТАСС.

«Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города», — заявил основатель ЧВК.

Он также выразил уверенность, что российская армия «выдворит всех [военнослужащих ВСУ] до последнего», но после этого они займут оборону в районе города Часов Яр и на подступах к Бахмуту.

Ранее российские корреспонденты сообщили, что ВСУ начали отступать и массово покидать Артемовск. Один из украинских военных признался, что Киев не контролирует достаточное количество территории, чтобы содержать в городе войска.

3 апреля Пригожин сообщил, что над администрацией Артемовска водрузили флаг Российской Федерации. По его словам, «юридически» это означает взятие города, несмотря на нахождение в нем противника.