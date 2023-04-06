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12:50, 6 апреля 2023Силовые структуры

Стали известны личности погибших в перестрелке с боевиками российских силовиков

В МВД рассказали о погибших в Ингушетии в перестрелке с боевиками полицейских

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Стали известны личности российских силовиков, погибших в перестрелке с боевиками в Ингушетии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, в ходе боестолкновения погиб старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Малгобекский» Республики Ингушетия майор полиции Башир Хаутиев. Он родился в 1992 году, в полиции служил с октября 2014 года. Второй погибший — начальник пункта полиции «Петровский» УМВД России по городу Туле капитан полиции Максим Алехин. Он погиб на 39-ом году жизни. В МВД мужчина устроился в марте 2012 года. Последний смертельно раненый — помощник дежурного ИВС МОМВД России «Ефремовский» Тульской области сержант полиции Максим Родионов. Он родился в 1998 году, а уже в 2019 году поступил на службу в органы внутренних дел.

Руководство и личный состав МВД выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ночью в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе шло столкновение с группой боевиков, которые были заблокированы в одном из домовладений. Трое полицейских погибли, а 11 ранены. Позже стало известно, что напавшим на силовиков боевикам удалось скрыться.

По предварительным данным, перестрелку устроили те же боевики, что напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией в конце марта.

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Екатерина Власова
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