Шансы Трампа на выборах президента США на фоне уголовного преследования оценили

Политолог Ярыгин: Трамп сможет баллотироваться в президенты даже из тюрьмы

Бывший лидер США Дональд Трамп сможет баллотироваться в президенты даже из тюрьмы, убежден доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил шансы политика переизбраться на второй срок на фоне уголовного преследования.

Ранее прокуратура обвинила Трампа в 34 случаях подлога документов, каждый из которых включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

Требования к кандидатам

Сейчас Трамп не имеет судимости, он только находится под следствием, но даже если его осудят, он сможет баллотироваться в президенты, отметил Ярыгин. Дело в том, что при выдвижении своей кандидатуры на выборы в США нет ограничений, связанных с нахождением под следствием или в тюрьме. Более того, прецеденты, когда находящиеся в заключении политики баллотировались, в стране уже бывали.

Согласно Конституции, есть строго определенные требования к кандидату в президенты. Он должен быть гражданином США по рождению, должен быть старше 35 лет, должен не менее 14 лет проживать на территории США. Все, других ограничений нет Григорий Ярыгин политолог

Укрепление позиций Трампа

Трамп использует судебное преследование, чтобы укрепить свои позиции, представляет себя как жертву политического процесса и борца за политические свободы, полагает американист. Однако судебная власть в США, по его словам, независима от законодательной и исполнительной. «Это не значит, что дело сейчас скомпилировано демократической партией. Расследования, которые сейчас доведены до суда, начались еще в период нахождения Трампа у власти. Это не инициатива конкретной нынешней администрации, находящейся в Белом доме», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Тем не менее, несмотря на то, что судебная система США независима, сейчас она будет иметь некую предвзятость, считает Ярыгин. «Потому что Нью-Йорк — демократический штат, судья — демократ, который уже сталкивался с Трампом в правовом поле, присяжные — также демократы. Конечно, у них будет, скорее всего, предвзятость по отношению к Трампу, именно это делает его жертвой и борцом в глазах избирателей», — пояснил политолог.

Развивающаяся ситуация уже положительно отражается на рейтинге Трампа, обратил внимание он. Кроме того, в данный момент наблюдается рост поддержки политика не только среди его сторонников, но и среди тех, кто еще не определился, высказался американист. А именно за их голоса обычно происходит борьба в ходе избирательной кампании.

«Косвенным признаком того, что он является сейчас центром внимания не только у своих сторонников, но и у неопределившегося электората, является прирост пожертвований в избирательный фонд Трампа, который наблюдается в последний день», — подчеркнул он.

Суд над Трампом должен состояться в январе, а президентские выборы — в ноябре 2024 года, напомнил американист. За это время может произойти много событий, но сейчас шансы экс-президента переизбраться на второй срок растут, подытожил Ярыгин.

Ранее Григорий Ярыгин в беседе с «Лентой.ру» оценил перспективы заключения бывшего лидера США в тюрьму. По подсчетам зарубежных СМИ, в общей сумме политику может грозить срок до 136 лет.

На данный момент суд снял формальный арест с Трампа, после чего он вернулся во Флориду. Следующее заседание суда по делу запланировано на 4 декабря.

Адвокат Трампа Тодд Бланш назвал процесс против экс-президента преследованием по политическим мотивам, а также заявил, что обвинения против бывшего президента лишены фактов.