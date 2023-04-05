Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:46, 5 апреля 2023Мир

Вероятность отправки Трампа в тюрьму оценили

Политолог Ярыгин назвал маловероятным заключение Дональда Трампа в тюрьму

Фото: Marco Bello / Reuters

Выдвижение уголовных обвинений против Дональда Трампа, президента, завершившего исполнение своих обязанностей, — это первый подобный прецедент для американской политической и судебной системы, заявил доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил перспективы посадки бывшего лидера США в тюрьму.

Ранее прокуратура обвинила Трампа в 34 случаях подлога документов, каждый из которых включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы. По подсчетам зарубежных СМИ, политику может грозить до 136 лет тюрьмы.

Потенциальный срок

Политолог отметил, что срок в 136 лет выглядит для зарубежного обозревателя и обывателя невероятным, однако чисто теоретически он действительно может быть присужден Трампу. Но стоит иметь в виду, что суммирование сроков необязательно — они могут поглощаться друг другом в зависимости от тяжести статьи и при определенном решении судьи. Кроме того, часть выдвинутых обвинений может быть оспорена.

«Например, по части обвинений он может быть признан невиновным, а по другой части — виновным. Тогда по этой части обвинений, ему путем суммирования может быть начислено условное количество лет, на которое его могут поместить под тюремное заключение. Далее обычно адвокат снова начинает оспаривать одно обвинение, второе, третье, четвертое, то есть суммарный приговор человека, который находится в тюрьме, может постепенно сокращаться», — добавил Ярыгин.

Материалы по теме:
Токсичный Дональд. Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
Токсичный Дональд.Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
24 ноября 2022
«Как такое могло случиться?» В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
«Как такое могло случиться?»В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
13 января 2023

Вероятное наказание

В реальности экс-президент вряд ли будет приговорен к тюремному сроку, полагает собеседник «Ленты.ру». Дело в том, что за такие преступления в США обычно не сажают, особенно, если это первое совершенное преступление, по которому он признан виновным. Более того, Трампу вменяют не федеральные преступления, за которые предусмотрены более тяжкие последствия. Пока что его дело — юрисдикция конкретного штата, где его судят — Нью-Йорка, обратил внимание политолог.

Поэтому перспектив помещения Трампа в тюрьму сейчас практически нет, заметил Ярыгин. Однако не исключил, что впоследствии могут появиться доказательства того, что Трамп совершил федеральное преступление.

«Обвинения против него заключаются в том, что он неправильно перевел деньги в рамках своих финансовых операций в ходе избирательной кампании. То, что ему сейчас вменяют — это некорректный перевод денег пока что. За что — неважно. Тот факт, что он договорился с кем-то о молчании и перевел за это деньги — это не преступление. Преступление, как считается по законам штата Нью-Йорк, то, как он это сделал и как он это представил, как он отчитывался об этом», — пояснил Ярыгин.

Если Трампа и посадят, то точно не на 136 лет, убежден политолог. «По тем обвинениям, которые сейчас комментируют юристы в американской прессе, вероятно, что ему в реальности может грозить срок до 4 лет. Часть этого срока также может быть оспорена адвокатами Трампа, даже если будет решение осудить его и поместить в тюрьму», — подытожил он.

Материалы по теме:
Раскол по-американски. Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Раскол по-американски.Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
8 ноября 2021
Крэк, проститутки и демократия. Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
Крэк, проститутки и демократия.Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
15 ноября 2022

На данный момент суд снял формальный арест с Трампа, после чего он вернулся во Флориду. Следующее заседание суда по делу запланировано на 4 декабря.

Адвокат Трампа Тодд Бланш назвал процесс против экс-президента преследованием по политическим мотивам, а также заявил, что обвинения против бывшего президента лишены фактов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
В российском регионе заметили неопознанный объект в небе
Россиянам помогут реализовать творческие идеи
Врач назвала рецепт идеального салата для устранения дефицита витаминов весной
Отменившую концертный тур певицу МакSим заметили в московском баре
В Запорожской области описали возможный сценарий контрнаступления ВСУ
Пьяный актер из сериала «Мажор» Остап Ступка устроил ДТП в центре Киева
Минфин приготовился к росту потерь нефтегазовых доходов
Вице-канцлер ФРГ назвал красную черту в отношениях с Украиной
Полковник запаса объяснил значение объявленного в Ленобласти сигнала «Режим»
В Узбекистане заявили об отсутствии мужа Треповой в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.