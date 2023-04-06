Боестолкновение силовиков с боевиками в Ингушетии попало на видео

Появилось видео боестолкновения правоохранителей с боевиками в Ингушетии

Боестолкновение правоохранителей с боевиками в Ингушетии попало на видео. Запись в четверг, 6 апреля, опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видны силовики рядом с домами и их машины. Слышны звуки стрельбы.

Ранее стало известно, что число пострадавших в ходе боестолкновения увеличилось до 11 человек. Среди них только сотрудники правоохранительных органов.

В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе шло столкновение с группой боевиков, которые были заблокированы в одном из домовладений. Трое полицейских погибли в зоне проведения контртеррористической операции, которая была введена 3 апреля на территории Малгобекского района Ингушетии. В настоящий момент боевики прекратили стрельбу, однако у них еще имеется оружие.

По предварительным данным, перестрелку с силовиками устроили те же боевики, что напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией в конце марта.