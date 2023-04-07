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20:15, 7 апреля 2023Силовые структуры

Аферисты похитили у российского бизнесмена миллион рублей под предлогом защиты

В Санкт-Петербурге задержали лже-силовиков, похитивших миллион рублей у бизнесмена

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookress.co

В Санкт-Петербурге ФСБ и МВД задержали должностное лицо в возрасте 44 лет и его 41-летнего подельника за покушение на мошенничество. Об этом в пятницу, 7 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, летом 2022 года фигуранты связались с крупным бизнесменом и сказали ему, что работают в силовых ведомствах. Мужчины сообщили потерпевшему, что на него готовится покушение. Подозреваемые лично встречались с предпринимателем и под предлогом защиты убедили, что для сохранения жизни ему необходимо воспользоваться их услугами. За это аферисты попросили 8,5 миллиона рублей.

Обманутый гражданин согласился и передал в качестве задатка один миллион рублей. Однако потом он стал сомневаться в словах лже-силовиков и обратился в полицию.

Отмечается, что похищенные деньги у задержанных изъяли. По факту произошедшего возбуждено дело.

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Екатерина Власова
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