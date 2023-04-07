Россияне рассказали о доверии Путину

ВЦИОМ уточнил, что уровень доверия Путину среди россиян составил 80,4 процента

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину на сегодняшний день составил 80,4 процента. Такие данные приводятся Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Новое исследование показало, что доверие к российскому лидеру снизилось на 0,1 процентных пункта за период с 27 марта по 2 апреля. При этом утверждается, что уровень одобрения деятельности президента России не изменился и составляет 77,9 процента.

Аналитики центра также рассказали, что деятельность правительства одобряют 53,8 процента респондентов (плюс 1 процентный пункт за неделю). Россияне положительно отметили и деятельность премьер-министра Михаила Мишустина — об этом высказались 55,2 процента опрошенных (плюс 0,7 процентных пункта за неделю). О доверии Мишустину заявили 63,7 процента россиян (плюс 0,3 процентных пункта за тот же период).

Новый опрос ВЦИОМ проводился среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России.

Аналогичное исследование провел Фонд общественного мнения (ФОМ). В его данных утверждается, что уровень доверия россиян Путину составил 79 процентов. При этом сказано, что 81 процент опрошенных положительно оценил деятельность президента России.

В январе стало известно, что больше половины россиян считают Владимира Путина главным политиком 2022 года. По данным ВЦИОМ, президент возглавляет этот рейтинг с начала проведения подобных опросов — с 2006 года.