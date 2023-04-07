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10:51, 7 апреля 2023Силовые структуры

Вооруженный пистолетом мужчина попытался проникнуть на территорию Минобороны

В Москве задержали пытавшегося проникнуть в Минобороны мужчину с пистолетом

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве при попытке проникнуть на территорию Министерства обороны России задержали неизвестного мужчину, вооруженного пистолетом. Об этом в пятницу, 7 апреля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным агентства, подозреваемый находился в неадекватном состоянии и пытался прорваться в здание через КПП. Он громко кричал и размахивал руками. Нарушитель порядка был задержан, но не смог на допросе пояснить причину своего поведения.

Задержанного отправили на психиатрическое обследование, в отношении него составили протокол, ему предстоит отвечать по статье о мелком хулиганстве. Оружие, которое по предварительным данным является пневматическим пистолетом направили на экспертизу.

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Владимир Седов
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