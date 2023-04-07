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15:41, 7 апреля 2023Экономика

Аудитория Kandinsky 2.1 достигла миллиона уникальных пользователей

Аудитория Kandinsky 2.1 достигла миллиона уникальных пользователей за четыре дня

Изображение: Пресс-служба Сбербанка

Всего за четыре дня после выхода новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky 2.1 аудитория нейросети достигла одного миллиона уникальных пользователей, которые уже сгенерировали свыше пяти миллионов изображений. В лидерах такие запросы как: «кот», «любовь», «космос» и «счастье».

Протестировать нейросеть можно в Telegram-боте, на промостранице модели, на fusionbrain.ai и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Также оценить возможности Kandinsky 2.1 можно в мобильном приложении Салют и на умных устройствах Sber при помощи команды «Запусти художника».

Kandinsky 2.1 может сгенерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке за несколько секунд. Модель знает 101 язык и может дорисовывать части изображения, смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна.

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.

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Татьяна Романова
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