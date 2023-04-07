Аудитория Kandinsky 2.1 достигла миллиона уникальных пользователей за четыре дня

Всего за четыре дня после выхода новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky 2.1 аудитория нейросети достигла одного миллиона уникальных пользователей, которые уже сгенерировали свыше пяти миллионов изображений. В лидерах такие запросы как: «кот», «любовь», «космос» и «счастье».

Протестировать нейросеть можно в Telegram-боте, на промостранице модели, на fusionbrain.ai и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Также оценить возможности Kandinsky 2.1 можно в мобильном приложении Салют и на умных устройствах Sber при помощи команды «Запусти художника».

Kandinsky 2.1 может сгенерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке за несколько секунд. Модель знает 101 язык и может дорисовывать части изображения, смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна.

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.

