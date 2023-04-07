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13:40, 7 апреля 2023Спорт

Стало известно о подготовке Романа Костомарова к новому этапу лечения

Источник «Ленты.ру»: все идет к подготовке Романа Костомарова к реабилитации

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Все идет к подготовке олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, находящегося в реанимации, к новому этапу — реабилитации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Все идет к этому», — поделился собеседник «Ленты.ру».

3 апреля отец олимпийского чемпиона Сергей Костомаров рассказал о состоянии фигуриста. «Все нормально. Все положительно», — оценил здоровье спортсмена Костомаров-старший.

28 марта стало известно, что врачам удалось остановить распространение некроза в организме Костомарова.

4 марта сообщалось, что олимпийский чемпион постепенно выходит из комы. 26 февраля сообщалось, что у Костомарова произошел микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа.

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января. У олимпийского чемпиона выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По данным «Московского комсомольца», 46-летнему спортсмену ампутировали обе стопы, голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

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Алена Шевченко
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