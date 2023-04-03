Отец Костомарова рассказал о состоянии фигуриста

Отец Романа Костомарова Сергей оценил состояние фигуриста словами «все положительно»

Отец олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова Сергей рассказал о состоянии фигуриста. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все нормально. Все положительно», — оценил здоровье спортсмена Костомаров-старший.

Ранее РБК со ссылкой на источник в окружении фигуриста рассказал подробности выздоровления Костомарова. «Состояние Романа остается стабильным, в трахеостоме он больше не нуждается, но все еще остается в отделении реанимации», — заявил источник.

28 марта стало известно, что врачам удалось остановить распространение некроза в организме Костомарова, мозговое кровообращение нормализовалось. RT сообщал, что фигуриста готовят к протезированию.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», 46-летнему спортсмену ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног и всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.