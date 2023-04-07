Frank RG: в марте россияне набрали кредитов на 1,34 триллиона рублей

В марте текущего года российские банки выдали гражданам кредитов на 1,34 триллиона рублей, что на 35 процентов больше в месячном выражении. О том, что россияне бросились набирать кредиты, сообщает Frank RG.

При этом по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года объем выданных кредитов увеличился на 109 процентов — рост показали все сегменты кредитования. Такая разница обусловлена резким падением сегмента розничного кредитования в прошлом году на фоне начала военных действий на Украине.

Наибольший рост по итогам марта показал сегмент необеспеченных кредитов наличными. Таких кредитов было выдано на общую сумму 631,5 миллиарда рублей, что почти на 39 процентов больше, чем в феврале, и на 670 процентов — чем год назад. Сегмент показал рост и в количественном выражении — на 33 процента по сравнению с февралем и на 510 процентов по сравнению с мартом 2022-го. В то же время средний размер кредита увеличился лишь на четыре процента в месячном выражении, составив 210 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что ускорение выдач связано с постепенным восстановлением аппетита к риску ряда банков и их стремлением нарастить портфели в наиболее прибыльных сегментах бизнеса, а также с ростом потребительской активности. Однако пока тенденция не является устойчивой, сходятся во мнении экономисты.

«О долгосрочности тренда говорить пока рано, при отсутствии шоков в ближайшее несколько месяцев, особенно в преддверии периода отпусков и дальнейшего роста потребительской активности, мы ожидаем аналогичной положительной динамики», — объяснил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Он также предупредил, что располагаемые доходы населения растут медленно, и Банк России, при росте рисков ухудшения качества кредитных портфелей, может «охладить» выдачу наиболее рискованных кредитов.

В феврале выдача потребительских кредитов в России сократилась на 12,3 процента по сравнению с прошлогодним уровнем, при этом упал средний размер кредита, а размер просрочки вырос. За месяц выдано 2,35 миллиона кредитов на 431,8 миллиарда рублей, по количеству одобренных заявок это меньше, чем в традиционно слабом по показателям январе. Средний чек составил 183 тысячи рублей, год назад — 240 тысяч рублей.