Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:55, 7 апреля 2023Мир

Во Франции заявили об уменьшении поддержки Украины

Активист Валет: французы меньше одобряют помощь Украине из-за экономического кризиса
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Основатель политического ядра движения «желтых жилетов» во Франции — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет заявил, что французы меньше одобряют помощь Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Активист заявил об уменьшении поддержки Украины из-за экономического кризиса во Франции. По его словам, в начале спецоперации в стране проявляли большую солидарность с украинскими беженцами, особенно с женщинами и детьми. Однако на фоне кризиса французы не понимают, «почему мы отдаем столько миллионов евро Украине, в то время как от них требуют усилий для того, чтобы справиться с повседневной жизнью».

Валето добавил, что во Франции подорожал хлеб, а пекарни не справляются с кризисом. «Так что из-за роста непонимания происходит подъем популистских взглядов. Война на Украине, помощь Украине вызывает все больше неодобрения», — заключил он.

Ранее Валет высказался о санкциях против России. Он подчеркнул, что французы не просили вводить ограничения против Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Китай призвал Запад прекратить давать ему указания по ситуации на Украине
Курс евро превысил 90 рублей
В России произошло еще одно землетрясение
Эмили Ратаковски снялась в распахнутом халате на голое тело
Десять детей попали в больницу из-за опасного TikTok-челленджа
Раскрыта средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве
Россиян предупредили об использовании нейросетей для краж персональных данных
В Госдуме назвали задачи срочников-миротворцев
В России создадут противоспутниковые комплексы на базе самолетов
Четверо россиян погибли во время рыбалки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.