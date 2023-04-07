Во Франции заявили об уменьшении поддержки Украины

Активист Валет: французы меньше одобряют помощь Украине из-за экономического кризиса

Основатель политического ядра движения «желтых жилетов» во Франции — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет заявил, что французы меньше одобряют помощь Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Активист заявил об уменьшении поддержки Украины из-за экономического кризиса во Франции. По его словам, в начале спецоперации в стране проявляли большую солидарность с украинскими беженцами, особенно с женщинами и детьми. Однако на фоне кризиса французы не понимают, «почему мы отдаем столько миллионов евро Украине, в то время как от них требуют усилий для того, чтобы справиться с повседневной жизнью».

Валето добавил, что во Франции подорожал хлеб, а пекарни не справляются с кризисом. «Так что из-за роста непонимания происходит подъем популистских взглядов. Война на Украине, помощь Украине вызывает все больше неодобрения», — заключил он.

Ранее Валет высказался о санкциях против России. Он подчеркнул, что французы не просили вводить ограничения против Москвы.