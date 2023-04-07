Семеро хоккеистов российского клуба сдали положительный тест на допинг

Семеро хоккеистов российского клуба МХЛ «Толпар» сдали положительный тест на допинг

Семеро хоккеистов клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар» сдали положительный тест на допинг. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, речь идет о мельдонии. Имена игроков, в пробах которых обнаружен запрещенный препарат, не уточняются.

«Толпар» является молодежной командой выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) российского клуба «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне уфимцы вылетели в 1/4 финала плей-офф Восточной конференции МХЛ.

Мельдоний, широко использовавшийся российскими спортсменами, попал в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов 1 января 2016 года. В начале того же года ряд отечественных атлетов, включая теннисистку Марию Шарапову, получили дисквалификации после проваленных допинг-проб, показавших наличие в организме этого вещества.