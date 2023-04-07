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15:40, 7 апреля 2023Спорт

Семеро хоккеистов российского клуба сдали положительный тест на допинг

Семеро хоккеистов российского клуба МХЛ «Толпар» сдали положительный тест на допинг

Фото: Пресс-служба МХК «Толпар»

Семеро хоккеистов клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар» сдали положительный тест на допинг. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, речь идет о мельдонии. Имена игроков, в пробах которых обнаружен запрещенный препарат, не уточняются.

«Толпар» является молодежной командой выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) российского клуба «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне уфимцы вылетели в 1/4 финала плей-офф Восточной конференции МХЛ.

Мельдоний, широко использовавшийся российскими спортсменами, попал в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов 1 января 2016 года. В начале того же года ряд отечественных атлетов, включая теннисистку Марию Шарапову, получили дисквалификации после проваленных допинг-проб, показавших наличие в организме этого вещества.

Алексей Гусев
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