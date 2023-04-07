Тела двух взрослых и ребенка нашли в квартире российского региона

В Саратовской области в квартире одного из домов нашли тела двух взрослых и ребенка

В Саратовской области в одной из квартир поселка Татищево нашли тела трех человек. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в квартире на улице Северной погибли 31-летняя женщина и 34-летний мужчина, а также 11-летний ребенок. На их телах специалисты не обнаружили телесных повреждений.

После случившегося в СК организовали проверку. Специалисты осмотрели место происшествия и газовое оборудования. Причины смерти трех человек выясняются.

Министр здравоохранения Олег Костин в Telegram-канале заявил, что предварительной причиной гибели людей стало отравление угарным газом.

Ранее в одном из частных домов Каспийска в Дагестане нашли тела матери и дочери. Родственники пытались связаться с погибшими в течение двух дней, но им не отвечали. Квартиру пришлось вскрыть — там обнаружили тела двух человек.