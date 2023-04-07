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09:53, 7 апреля 2023Силовые структуры

Воспитательные меры отчима закончились смертью пятилетнего пасынка

Россиянин спустя три года сознался в убийстве пятилетнего пасынка

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тульской области россиянин три года спустя сознался в убийстве пасынка. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, в 2020 года 25-летний мужчина остался один дома с пятилетним пасынком, мать ребенка была за границей. Мальчик капризничал и мужчина решил применить воспитательные меры — нанес ребенку четыре удара в голову и ушел спать. Мальчик от полученных травм погиб. Обнаружив, пасынка мертвы, отчим закинул тело в иномарку, вывез в лес и похоронил.

Когда мать вернулась и не нашла сына, она не стала заявлять в полицию, не желая расставаться с возлюбленным. Но через три года мужчина сам решил во всем сознаться полицейским и показал место где спрятал тело.

27 марта сообщалось, что в Москве пьяный отчим избил 12-летнего пасынка железным чайником.

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Владимир Седов
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