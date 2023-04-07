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23:56, 7 апреля 2023Мир

МИД вызвал канадского дипломата из-за высказываний о теракте против Татарского

МИД РФ вызвал канадского дипломата Эбеля из-за высказываний о теракте против Татарского
СюжетПротесты в России

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Канадский советник-посланник Брайан Эбель был вызван в МИД России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На Смоленской площади дипломату заявили протест в связи с высказываниями постпреда Канады при ООН Роберта Рэя о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. В дипведомстве указали, что представитель Оттавы «по сути, поддержал совершенный против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) террористический акт».

В российском МИД также подчеркнули, что занятая канадским дипломатом позиция в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии.

5 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия поднимет тему убийства Татарского на обсуждении в Совбезе ООН. Также она пообещала, что МИД России сообщит международным организациям всю информацию о расследовании теракта.

2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе на Университетской набережной. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали. По данным Следственного комитета России (СКР), обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова передала военкору начиненную взрывчаткой статуэтку.

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Марина Совина
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