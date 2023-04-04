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13:40, 4 апреля 2023Мир

МИД пообещал информировать мир о расследовании убийства Татарского

Захарова: МИД проинформирует международные институты о расследовании убийства Татарского

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

МИД России сообщит международным организациям всю информацию о расследовании убийства военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

Дипломат сказала, что дополнительные сведения о теракте, который произошел в Санкт-Петербурге 2 апреля, появляются по линии российских правоохранительных органов. «Этим занимается целый ряд наших силовых ведомств, они публикуют всю информацию, которая может быть предоставлена широкой общественности, мы, соответственно, будем доводить до международных организаций как внешнеполитическое ведомство», — уточнила она.

Ранее Захарова призвала ООН активизировать усилия в связи с гибелью Татарского. Так она ответила на слова слова представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика о том, что всемирная организация нуждается в большем количестве информации об убийстве военкора.

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Семен Александров
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