Захарова призвала ООН активизировать усилия в связи с гибелью военкора Татарского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика о том, что всемирная организация нуждается в большем количестве информации об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в Санкт-Петербурге. Она обвинила ООН в бездействии в сложившейся ситуации и призвала активизировать ее работу.

«Обеспокоены? Ждут большей информации? В офисе генсека не осталось профессионалов, что ли?» — задалась вопросом дипломат.

Она указала на то, что информационный центр ООН в Москве действует исправно и предоставляет все необходимые данные о происшествии. Захарова добавила, что в Питере был убит журналист и ранены десятки людей, напомнив о том, что киевские власти, поддерживаемые США, давно призывают к убийству российских граждан. По ее словам, организации необходимо активизировать усилия по данному вопросу.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уличил Запад в избирательной позиции относительно убийства Татарского.