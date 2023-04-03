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21:10, 3 апреля 2023Россия

Захарова уличила ООН в бездействии в связи с гибелью военкора Татарского

Захарова призвала ООН активизировать усилия в связи с гибелью военкора Татарского

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика о том, что всемирная организация нуждается в большем количестве информации об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в Санкт-Петербурге. Она обвинила ООН в бездействии в сложившейся ситуации и призвала активизировать ее работу.

«Обеспокоены? Ждут большей информации? В офисе генсека не осталось профессионалов, что ли?» — задалась вопросом дипломат.

Она указала на то, что информационный центр ООН в Москве действует исправно и предоставляет все необходимые данные о происшествии. Захарова добавила, что в Питере был убит журналист и ранены десятки людей, напомнив о том, что киевские власти, поддерживаемые США, давно призывают к убийству российских граждан. По ее словам, организации необходимо активизировать усилия по данному вопросу.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уличил Запад в избирательной позиции относительно убийства Татарского.

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Марина Совина
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