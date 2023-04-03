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20:22, 3 апреля 2023Интернет и СМИ

Небензя уличил Запад в избирательной позиции относительно убийства Татарского

Небензя: Россия отмечает избирательную позицию западных СМИ в связи с убийством Татарского

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уличил Запад в избирательной позиции относительно убийства военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Его слова передает ТАСС.

«Вчера произошло убийство российского блогера и журналиста с псевдонимом Татарский, настоящее его имя было Максим Фомин. Со стороны международного сообщества, ООН, журналистских организаций не было какой-либо реакции в связи с этим преступлением», — сказал Небензя.

По его словам, Россия отмечает избирательную позицию Запада и западных СМИ в связи с убийством Татарского.

Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Согласно одной из версий, взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую за несколько минут до взрыва вручили военкору. Принесшая ее Дарья Трепова позднее была задержана. Она заявила, что непричастна к убийству журналиста.

3 апреля президент России Владимир Путин наградил военкора орденом Мужества посмертно. Уточнялось, что Татарского удостоили награды за «мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».

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Олег Давыдов
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