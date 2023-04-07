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14:49, 7 апреля 2023Культура

Бывшая учительница школы Канье Уэста подала в суд на учреждение

Бывшая учительница школы Уэста подала в суд на учреждение из-за расовой дискриминации

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Сесилия Хейли, бывшая учительница школы, где учился американский рэпер Канье Уэст, подала в суд на учебное учреждение из-за расовой дискриминации. Об этом сообщает Page Six.

Экс-сотрудница Академии Донда поведала, что ей и дочери, также преподававшей в школе, задерживали заработную плату и уволили незаконно «в отместку за сообщения о нарушениях кодекса». Помимо этого, по словам Хейли, ее дискриминировали по расовому признаку.

Учительница добавила, что сотрудников учреждения и детей кормили только сырыми роллами с огурцом, а также поведала, что в школе запрещали книги об истории темнокожих.

«Мне сказали, что Канье не хочет иметь ничего общего со своей историей. Была одна книга под названием "Потерянные мальчики Судана", которую запретили, потому что в ней был застрелен один из родителей главного героя. Но дети читали "Гарри Поттера", в котором были убийства», — рассказала Хейли.

Экс-сотрудница школы добавила, что в учреждении отсутствовала дисциплина, а среди учащихся были широко распространены издевательства.

Ранее Канье Уэст рассказал, что перестал быть антисемитом из-за фильма «Мачо и ботан».

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Анастасия Астахова
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