Полиция Армении задержала разыскиваемого за дезертирство россиянина

Полиция Армении задержала в Ереване разыскиваемого за дезертирство россиянина

Полиция Армении в пятницу, 7 апреля, задержала в Ереване россиянина, разыскиваемого на родине за дезертирство. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что задержанному 23 года. В розыск он был объявлен московскими правоохранителями.

Также отмечается, что о задержании проинформированы прокуратура и инициатор розыска.

В сентябре сообщалось, что власти Казахстана прояснили ситуацию с выдачей уклоняющихся от мобилизации россиян. По словам министра внутренних дел страны Марата Ахметжанова, выдавать России республика может только объявленных в международных розыск преступников.