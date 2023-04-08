Полиция Армении задержала разыскиваемого за дезертирство россиянина
Полиция Армении задержала в Ереване разыскиваемого за дезертирство россиянинаСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Полиция Армении в пятницу, 7 апреля, задержала в Ереване россиянина, разыскиваемого на родине за дезертирство. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что задержанному 23 года. В розыск он был объявлен московскими правоохранителями.
Также отмечается, что о задержании проинформированы прокуратура и инициатор розыска.
В сентябре сообщалось, что власти Казахстана прояснили ситуацию с выдачей уклоняющихся от мобилизации россиян. По словам министра внутренних дел страны Марата Ахметжанова, выдавать России республика может только объявленных в международных розыск преступников.